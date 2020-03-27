Погода в Крыму на 27 марта: ветер и тепло до +14

27 Март 2020 2020-03-27T06:50:31+03:00

На ЮБК днем теплело до +14. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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27 марта, в пятницу синоптики не обещают на Крымском полуострове никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU