2020-03-27T09:27:19+03:00
Коронавирус Covid-19

КФУ закрывает для посещения все общественные места, включая ботсад

Общежития работают, но в гости к студентам нельзя
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
До 5 апреля КФУ зкрыт для посещенияДо 5 апреля КФУ зкрыт для посещенияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Крымский федеральный университет закрывает для посещения все общественные места, включая ботанический сад им. Багрова. На время вынужденных каникул с 28 марта по 5 апреля общежития продолжат работать, но без посетителей.

По словам и.о. ректора вуза Андрея Фалалеева, с 6 апреля университет вернется к дистанционному обучению, если правительство не примет других решений.

- Каникулы предусмотрены в учебном плане летом, - отметил Фалалеев. - Сейчас одна неделя от летних каникул «отщипывается», то есть летние каникулы будут чуть короче, а в целом учебный план не ущемляется.

Для профилактики COVID-19 в общежитиях введен запрет на посещения и усиленный режим дезинфекции. Сотрудники обеспечены защитными масками и термометрами. Студентам рекомендовано больше читать и заниматься самообразованием.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах
В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру
На крымских автостанциях продлен пропускной режим
КФУ закрывает для посещения все общественные места, включая ботсад
Погода в Крыму на 27 марта: ветер и тепло до +14
Крым оказался одним из лучших регионов для виртуальных туров
На трассе «Таврида» в пятницу меняют схему движения около села Горностаевка
У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика
В Симферополе из-за коронавируса закроют аттракционы и зооуголок
В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество
Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет
Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички
«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе
Севастопольские детсады переведут на свободное посещение на следующей неделе
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму