КФУ закрывает для посещения все общественные места, включая ботсад

27 Март 2020 2020-03-27T09:27:19+03:00

Общежития работают, но в гости к студентам нельзя

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Крымский федеральный университет закрывает для посещения все общественные места, включая ботанический сад им. Багрова. На время вынужденных каникул с 28 марта по 5 апреля общежития продолжат работать, но без посетителей.

По словам и.о. ректора вуза Андрея Фалалеева, с 6 апреля университет вернется к дистанционному обучению, если правительство не примет других решений.

- Каникулы предусмотрены в учебном плане летом, - отметил Фалалеев. - Сейчас одна неделя от летних каникул «отщипывается», то есть летние каникулы будут чуть короче, а в целом учебный план не ущемляется.

Для профилактики COVID-19 в общежитиях введен запрет на посещения и усиленный режим дезинфекции. Сотрудники обеспечены защитными масками и термометрами. Студентам рекомендовано больше читать и заниматься самообразованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU