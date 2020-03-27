На крымских автостанциях продлен пропускной режим

27 Март 2020 2020-03-27T10:12:54+03:00

На платформу могут пройти только люди с билетами Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Симферополе, Судаке и Евпатории на платформы допускают только пассажиров с билетами

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На автостанциях Крыма решили продлить пропускной режим, который был введен с 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымавтотранс".

- Принято решение продлить срок тестирования пропускного режима в связи с положительным результатом проводимых мероприятий на протяжении четырех дней, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, теперь на платформы посадки в автобусы допускаются люди, которые имеют на руках билет на отправляющийся рейс. Такие правила ввели в Симферополе на автостанции "Курортная", а также "Судак" и "Евпатория".

Министерство транспорта РК в ближайшее время будет анализировать пассажиропоток и сокращать рейсы на нерабочую неделю в случае низкой загрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU