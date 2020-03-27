На крымских автостанциях продлен пропускной режим
На автостанциях Крыма решили продлить пропускной режим, который был введен с 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымавтотранс".
- Принято решение продлить срок тестирования пропускного режима в связи с положительным результатом проводимых мероприятий на протяжении четырех дней, - отмечают в пресс-службе.
Напомним, теперь на платформы посадки в автобусы допускаются люди, которые имеют на руках билет на отправляющийся рейс. Такие правила ввели в Симферополе на автостанции "Курортная", а также "Судак" и "Евпатория".
Министерство транспорта РК в ближайшее время будет анализировать пассажиропоток и сокращать рейсы на нерабочую неделю в случае низкой загрузки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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