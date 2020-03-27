В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру

27 Март 2020 2020-03-27T10:31:39+03:00

В ведомстве запретили пользоваться кондиционером, а некоторых специалистов отправили в оплачиваемый отпуск

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В Государственном комитете по государственной регистрации Крыма (Госкомрегистр) ввели новые правила для профилактики коронавируса. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Спиридонов.

Так, сотрудники самостоятельно измеряют температуру при входе на работу, это контролируют руководители отделов.

- Специалисты с признаками респираторных заболеваний отстраняются, - сказал Спиридонов. - На систематической основе организовано проветривание и влажная уборка помещений, введен запрет на пользование системами кондиционирования воздуха.

Кроме того, некоторых сотрудников отправят в двухнедельный оплачиваемый отпуск. В первую очередь это беременные, инвалиды, матери-одиночки, работники, присматривающие за пожилыми родителями.

- Удаленный формат работы нам не очень подходит, так как сфера регистрации прав зависит от программных комплексов, - отметил Спиридонов. - При этом нам необходимо минимизировать количество сотрудников в помещениях, исходя из медицинских норм. Формальных отпусков, когда по документам сотрудник отдыхает, а по факту трудится, быть не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU