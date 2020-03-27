2020-03-27T10:31:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру

В ведомстве запретили пользоваться кондиционером, а некоторых специалистов отправили в оплачиваемый отпуск
Диана БЕЛАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Государственном комитете по государственной регистрации Крыма (Госкомрегистр) ввели новые правила для профилактики коронавируса. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Спиридонов.

Так, сотрудники самостоятельно измеряют температуру при входе на работу, это контролируют руководители отделов.

- Специалисты с признаками респираторных заболеваний отстраняются, - сказал Спиридонов. - На систематической основе организовано проветривание и влажная уборка помещений, введен запрет на пользование системами кондиционирования воздуха.

Кроме того, некоторых сотрудников отправят в двухнедельный оплачиваемый отпуск. В первую очередь это беременные, инвалиды, матери-одиночки, работники, присматривающие за пожилыми родителями.

- Удаленный формат работы нам не очень подходит, так как сфера регистрации прав зависит от программных комплексов, - отметил Спиридонов. - При этом нам необходимо минимизировать количество сотрудников в помещениях, исходя из медицинских норм. Формальных отпусков, когда по документам сотрудник отдыхает, а по факту трудится, быть не должно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах
В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру
На крымских автостанциях продлен пропускной режим
КФУ закрывает для посещения все общественные места, включая ботсад
Погода в Крыму на 27 марта: ветер и тепло до +14
Крым оказался одним из лучших регионов для виртуальных туров
На трассе «Таврида» в пятницу меняют схему движения около села Горностаевка
У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика
В Симферополе из-за коронавируса закроют аттракционы и зооуголок
В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество
Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет
Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички
«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе
Севастопольские детсады переведут на свободное посещение на следующей неделе
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму