Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в топ-10 самых красивых архитектурных сооружений. Рейтинг опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Ко Всемирному дню театра, который отмечают 27 марта, Tvil.ru провел опрос в соцсетях и составил список самых красивых зданий театра. Крымский драмтеатр им. Горького делит 7-е место с Государственным театром оперы и балета Астрахани – 4,35% голосов.
На первом месте оказался Мариинский театр Санкт-Петербурга – 33% голосов. На втором - Татарский государственный театр кукол «Экият» Казани, у него более 24% голосов.
В первую десятку также вошли драмтеатр в Новокузнецке, летний театр им. Фрунзе в Сочи, Государственный академический театр драмы в Омске и другие.
Ранее ТурСтат на своем сайте опубликовал рейтинг самых часто выбираемых регионов России для виртуального тура. Крым оказался на третьем месте – у него чуть больше трех тысяч запросов.
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ИСТОЧНИК KP.RU