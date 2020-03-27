Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений

27 Март 2020 2020-03-27T10:40:58+03:00

Рейтинг опубликован на основе опросов в социальных сетях

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Крымский драмтеатр им. Горького вошел в топ-10 самых красивых архитектурных сооружений. Рейтинг опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Ко Всемирному дню театра, который отмечают 27 марта, Tvil.ru провел опрос в соцсетях и составил список самых красивых зданий театра. Крымский драмтеатр им. Горького делит 7-е место с Государственным театром оперы и балета Астрахани – 4,35% голосов.

На первом месте оказался Мариинский театр Санкт-Петербурга – 33% голосов. На втором - Татарский государственный театр кукол «Экият» Казани, у него более 24% голосов.

В первую десятку также вошли драмтеатр в Новокузнецке, летний театр им. Фрунзе в Сочи, Государственный академический театр драмы в Омске и другие.

Ранее ТурСтат на своем сайте опубликовал рейтинг самых часто выбираемых регионов России для виртуального тура. Крым оказался на третьем месте – у него чуть больше трех тысяч запросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU