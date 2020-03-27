В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Обсерватор в Евпатории развернут раньше срока, Роспотребнадзор попросил Совет министров Крыма направить туда приданные силы уже в ближашийе дни.
- Времени на учения нет. Противочумная станция сразу выйдет при загрузке обсерватора и начнет отрабатывать режим на месте. Учения тренировочные были проведены в процессе развертывания, - отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она подчеркнула, что все сотрудники обсерватора переходят на закрытый режим работы и живут при учреждении, не возвращаясь домой на ночь.
Наталья Пеньковская поручила в максимально короткие сроки развернуть обсерваторы в Ялте и в Керчи.
Все граждане, которые находятся на карантине в стационаре, но диагноз пока не подтвержден, перестанут занимать медицинские койки, их переведут в обсерватор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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