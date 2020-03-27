2020-03-27T10:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни

Обсерваторы в Ялте и Керчи тоже развернут в максимально сжатые сроки
Анастасия ЖУКОВА
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Обсерваторы развернут как можно скорееОбсерваторы развернут как можно скорееФото: Анастасия ЖУКОВА
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Обсерватор в Евпатории развернут раньше срока, Роспотребнадзор попросил Совет министров Крыма направить туда приданные силы уже в ближашийе дни.

- Времени на учения нет. Противочумная станция сразу выйдет при загрузке обсерватора и начнет отрабатывать режим на месте. Учения тренировочные были проведены в процессе развертывания, - отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что все сотрудники обсерватора переходят на закрытый режим работы и живут при учреждении, не возвращаясь домой на ночь.

Наталья Пеньковская поручила в максимально короткие сроки развернуть обсерваторы в Ялте и в Керчи.

Все граждане, которые находятся на карантине в стационаре, но диагноз пока не подтвержден, перестанут занимать медицинские койки, их переведут в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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