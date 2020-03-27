Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
Под наблюдением медиков в Республике Крым находится более двух тысяч человек с подозрением на коронавирусную инфекцию
- Растет количество, но и выявляемость растет. То есть выявлено 14 человек (заболевших коронавирусом, - Авт.), - рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - Состояние больных на сегодняшний день не представляет для нас опасности. Те, которые были выявлены ранее, они с положительной динамикой.
Министр здравоохранения попросил крымчан не ходить в больницы самостоятельно в случае, если они почувствовали себя плохо, а вызвать врача на дом. Для этого более 50 служебных машин местных чиновников были временно переданы медикам.
- Находитесь дома, мы сами к вам приедем. Мы перенесли плановые амбулаторные приемы, плановую госпитализацию, временно приостановлены все профилактические осмотры, - отметил Чемоданов.
Крымские медики сейчас оказывают только экстренную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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