В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
В Крыму с 28 марта по 14 апреля прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.
- Льготный проезд отменен в пределах РК в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, автобусах и троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, а также железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном и междугородном сообщении, - отметила Романовская.
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу вице-премьера.
- Данная мера направлена на то, чтобы уберечь наших пенсионеров, - заметил Аксенов. - Считаю, что эта мера эффективная.
Кроме того, глава РК дал поручение отработать меры поддержки перевозчиков, которые потеряют доход в связи с снижением пассажиропотока.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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