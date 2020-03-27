В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте

27 Март 2020 2020-03-27T10:58:57+03:00

Льготы в общественном транспорте временно не действуют Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Крыму с 28 марта по 14 апреля прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

- Льготный проезд отменен в пределах РК в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, автобусах и троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, а также железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном и междугородном сообщении, - отметила Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу вице-премьера.

- Данная мера направлена на то, чтобы уберечь наших пенсионеров, - заметил Аксенов. - Считаю, что эта мера эффективная.

Кроме того, глава РК дал поручение отработать меры поддержки перевозчиков, которые потеряют доход в связи с снижением пассажиропотока.

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ИСТОЧНИК KP.RU