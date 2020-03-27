МВД Крыма переходит на предоставление услуг в электронном виде

27 Март 2020 2020-03-27T11:21:08+03:00

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МВД Крыма приняло решение о предоставлении всех государственных услуг в электронном виде. Те услуги, которые требуют личного посещения, будут предоставляться через запись на портале госуслуг, либо по предварительной записи по телефону. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

- Приходить с утра заранее и создавать толпу не надо, - отметил Смаглин. - Будем принимать исключительно в указанное время. - Что касается переоформления автотранспорта, если не укладываетесь в десять дней, не надо ехать. Привлекать к административной ответственности не будем.

Также в МВД уточнили, что за сутки поступила информация относительно 170 человек, которые пересекли границу. В отношении них проведены соответствующие мероприятия. Кроме того, 381 человек могли контактировать с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Указанные лица также отработаны.

ИСТОЧНИК KP.RU