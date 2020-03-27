2020-03-27T11:21:08+03:00
Коронавирус Covid-19

МВД Крыма переходит на предоставление услуг в электронном виде

Жителей республики, которые не успеют переоформить автотранспорт, штрафовать не будут
Диана БЕЛАЯ
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Полиция переведет работу с гражданами в электронный режимПолиция переведет работу с гражданами в электронный режимФото: Анастасия ЖУКОВА
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МВД Крыма приняло решение о предоставлении всех государственных услуг в электронном виде. Те услуги, которые требуют личного посещения, будут предоставляться через запись на портале госуслуг, либо по предварительной записи по телефону. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

- Приходить с утра заранее и создавать толпу не надо, - отметил Смаглин. - Будем принимать исключительно в указанное время. - Что касается переоформления автотранспорта, если не укладываетесь в десять дней, не надо ехать. Привлекать к административной ответственности не будем.

Также в МВД уточнили, что за сутки поступила информация относительно 170 человек, которые пересекли границу. В отношении них проведены соответствующие мероприятия. Кроме того, 381 человек могли контактировать с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Указанные лица также отработаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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