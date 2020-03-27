Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле

27 Март 2020 2020-03-27T11:53:15+03:00

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Крымские ветераны, партизаны и подпольщики получат традиционные выплаты ко Дню Победы.

- Органами Пенсионного фонда будет осуществляться выплата только гражданам, которые указаны в Указе президента РФ, - уточняет вице-премьер РК Елена Романовская. - Граждане, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях ВОВ и труженики тыла, которые попадают под действие 5 ФЗ. Все остальные категории граждан получат нашу выплату Республики Крым.

Также вице-премьер отметила, что крымские выплаты инвалидам ВОВ, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, увеличены до 50 тысяч рублей. Они будут начислены в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU