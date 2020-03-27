2020-03-27T12:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму до 5 апреля закроются все рестораны, кафе и бары

Разрешать работать только ведомственным столовым и заведениям в аэропорту
Анастасия ЖУКОВА
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Все кафе и рестораны будут работать только на выносВсе кафе и рестораны будут работать только на выносФото: Анна КИРИЕНКО
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В Крыму с 28 марта по 5 апреля закроют все заведения общественного питания для профилактики коронавирусной инфекции. В течение недели абсолютно все рестораны, кафе, бары и буфеты могут работать только на вынос и с доставкой на дом.

Разрешат работать в обычном режиме только столовым, обслуживающим организации жизнеобеспечения (больницы, энергетические предприятия и так далее), а также кафе, расположенные в аэропорту Симферополя.

- Запрет не распространяется на деятельность предприятия, функционирующего в нашем аэропорту, с учетом чистой зоны, где будут находиться прибывающие и улетающие, - рассказала вице-премьер Елена Романовская.

Предприятия, нарушающие режим, будут жестко наказывать. Прокуратура пообещала приостанавливать деятельность таких компаний аж на 90 дней.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Большинство предприятий уходят на выходные с сохранением заработной платы. Бизнес может обратиться за финансовой поддержкой к правительству республики и различные фонды льготного кредитования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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