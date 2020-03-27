В департаменте соцзащиты и управлении образования Симферополя никого не ждут

27 Март 2020 2020-03-27T14:35:31+03:00

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Департамент труда и соцзащиты, а также управление образования администрации Симферополя прекратили прием граждан.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы, теперь, чтобы перевести ребенка из очереди в один детсад, на очередь в другой, заявление нужно отправлять на электронную почту отдела: edu@simf.rk.gov.ru. Любую другую информацию о работе образовательных учреждений можно выяснить в телефонном режиме:

-27-36-97 - заместитель начальника управления образования

-27-32-80 - приемная

-27-62-18 - отдел дошкольного образования

-27-33-74, 27-04-89 - отдел общего образования

Остальные обращения рекомендуют либо отправлять по почте: бульвар Франко, 25, либо на e-mail: edu@simf.rk.gov.ru

Департамент труда и соцзащиты с 28 марта по 5 апреля принимает по предварительной записи только людей с неотложными вопросами. Обращения можно отправить либо по почте на адрес: бульвар Франко, 25, либо на электронный адрес: social@simf.rk.gov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU