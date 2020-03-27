Коронавирус в Крыму: Пенсионеров заставят сидеть дома

27 Март 2020 2020-03-27T15:19:09+03:00

Пожилые люди - в группе риска из-за угрозы коронавируса Фото: Анастасия ЖУКОВА

Из-за коронавируса в Крыму придется соблюдать карантин и гражданам с хроническими заболеваниями

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Из-за распространения коронавируса в Крыму пожилых людей заставят сидеть дома в течение нерабочей недели, объявленной президентом Путиным.

- Обязать с 28 марта по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, - сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба.

Исключение сделают только для руководителей органов власти, «чье нахождение на рабочем месте является критическим важным».

Как сообщалось, в Республике Крым выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом, в итоге сейчас зарегистрировано 14 зараженных на полуострове. В Севастополе тем временем объявили о 5 подтвержденных случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU