Коронавирус в Крыму: Пенсионеров заставят сидеть дома
Из-за распространения коронавируса в Крыму пожилых людей заставят сидеть дома в течение нерабочей недели, объявленной президентом Путиным.
- Обязать с 28 марта по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, - сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба.
Исключение сделают только для руководителей органов власти, «чье нахождение на рабочем месте является критическим важным».
Как сообщалось, в Республике Крым выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом, в итоге сейчас зарегистрировано 14 зараженных на полуострове. В Севастополе тем временем объявили о 5 подтвержденных случаях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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