Как будут работать театры, музеи и библиотеки Крыма с 30 марта по 5 апреля
в Министерстве культуры рассказали, как будут работать театры, музеи и библиотеки Крыма с 30 марта по 5 апреля
В театрах теперь шьют ватно-марлевые повязки.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
С 28 марта все учреждения культуры и искусств Крыма временно закрыты для посещения, сообщили в Министерстве культуры РК.
В музеях, библиотеках, театрах, концертно-зрелищных и цирковых учреждениях приостановлено проведение всех выставок и мероприятий.
Такие меры приняты во исполнение перечня поручений главы правительства России.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU