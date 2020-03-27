27 Март 2020 2020-03-27T17:29:55+03:00

В театрах теперь шьют ватно-марлевые повязки. Фото: Анастасия ЖУКОВА

в Министерстве культуры рассказали, как будут работать театры, музеи и библиотеки Крыма с 30 марта по 5 апреля

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С 28 марта все учреждения культуры и искусств Крыма временно закрыты для посещения, сообщили в Министерстве культуры РК.

В музеях, библиотеках, театрах, концертно-зрелищных и цирковых учреждениях приостановлено проведение всех выставок и мероприятий.

Такие меры приняты во исполнение перечня поручений главы правительства России.

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ИСТОЧНИК KP.RU