В Крыму приостановили прием документов на выдачу субсидий аграриям

27 Март 2020 2020-03-27T17:41:39+03:00

Из-за профилактики коронавируса аграрии пока не могут подать заявления на господдержку Фото: Анастасия ЖУКОВА

В этом году Минсельхоз РК распределит субсидий на 2,8 миллиарда рублей. Пока раздали только 200 миллионов

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Министерство сельского хозяйства Крыма приостановило прием документов от производителей на получение государственной поддержки.

- Эта мера вводится в соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Крым, - сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Прием документов на выдачу субсидий фермерам возобновят после особого распоряжения.

При этом Андрей Рюмшин сообщил, что производители сельхозпродукции уже получили в этом году субсидий более чем на 200 миллионов рублей. Всего в 2020 году на господдержку аграриев выделили 2,8 миллиарда рублей. Субсидии выдают на закладку виноградников, раскорчевку многолетних садов, производство молока и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU