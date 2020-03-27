В Крыму приостановили прием документов на выдачу субсидий аграриям
Министерство сельского хозяйства Крыма приостановило прием документов от производителей на получение государственной поддержки.
- Эта мера вводится в соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Крым, - сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Прием документов на выдачу субсидий фермерам возобновят после особого распоряжения.
При этом Андрей Рюмшин сообщил, что производители сельхозпродукции уже получили в этом году субсидий более чем на 200 миллионов рублей. Всего в 2020 году на господдержку аграриев выделили 2,8 миллиарда рублей. Субсидии выдают на закладку виноградников, раскорчевку многолетних садов, производство молока и так далее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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