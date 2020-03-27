Закрыты ли кафе и рестораны в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года

27 Март 2020 2020-03-27T18:19:48+03:00

Кафе будут работать только на доставку Фото: Анна КИРИЕНКО

Как будут работать кафе в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года, узнавала Комсомолка

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В Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановили работу всех предприятий общественного питания: кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных. Об этом говорится в соответствующем указе главы Республики Крым.

Все упомянутые заведения смогут при этом доставлять блюда на дом или работать на вынос. Например, кофейня сможет продать стакан латте через окошко, а вот пустить посетителя погреться в зале - не сможет. А пиццерия сможет привезти свою пиццу покупателю в квартиру, а вот если у них при этом есть ресторанчик, то сервировать стол будет нельзя.

Ограничение не коснется столовых при предприятиях жизнеобеспечения, которые продолжают работать, а также кафе, расположенных в аэропорту.

Предприятия, которые не будут соблюдать предписания правительства, прокуратура приостановит на 90 дней.

Напомним, президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Что будет работать в эти дни, читайте на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU