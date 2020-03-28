2020-03-28T13:30:58+03:00
Происшествия

Школьница из Севастополя нашла в ванной видеокамеру, на которую ее тайно снимал отчим

Теперь водитель троллейбуса может остаться без семьи и без свободы
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В обычной севастопольской семье произошла шокирующая история: глава семьи оказался сексуальным извращенцем и записывал на видеокамеру, как его падчерица принимает банные процедуры. Все видео мужчина коллекционировал на своем компьютере.

В конце февраля ученица 10 класса одной из школ Севастополя случайно нашла под раковиной в ванной видеокамеру. Отчим девочки записывал, как та принимает душ, ходит в туалет и умывается, а все видео мужчина хранил на собственном компьютере.

Как удалось выяснить КП-Крым, о находке девочка рассказала маме. Женщина 48 лет, военный пенсионер, которая уже много лет жила во втором браке с работящим и заботливым мужчиной не могла поверить, что ее муж мог на такое пойти.

Тогда дочь рассказала маме, что еще летом 2019 года отчим проявлял к ней сексуальный интерес: трогал девочку за грудь и половые органы. Год назад рассказать обо всем родной маме у ребенка не повернулся язык, но после найденной в ванной видеокамеры, молчать было невозможно.

Узнав о похождениях своего мужа, женщина немедленно сообщила обо всем в полицию.

Теперь 57-летнего водителя троллейбуса из Севастополя взяли на контроль правоохранительные органы. Полиции предстоит во всем разобраться и сделать соответствующие выводы.

Если проверка покажет вину севастопольца, то против него будет возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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