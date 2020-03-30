2020-03-30T06:10:49+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 марта: кратковременный дождь и тепло до +15

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове переменная облачность.На полуострове переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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30 марта синоптики не обещают никаких опасных природных явлений на Крымском полуострове.

- В Симферополе переменная облачность. Утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°; днем +13…+15°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 11м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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