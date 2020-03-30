В Симферополе и Севастополе 30 марта частично отключат электричество

30 Март 2020 2020-03-30T07:36:52+03:00

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Энергетики ремонтируют электролинии и трансформаторы

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30 марта, в понедельник, в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет.

Компании, отвечающие за доставку тока потребителям, приводят в порядок оборудования, поэтому и отключают электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Маркевича, 42-48(чет), 29-33(нечет);

ул. Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);

пер. Планеристов, 2-14(чет), 1-5 (нечет);

ул. Харьковская, 89-100;

ул. Широкая, 40-54(чет), 60, 53а-67(нечет);

ул. Генерала Родионова, 4-34, 11;

ул. Громовой Ульяны, 4-24(чет), 1-21(нечет);

ул. Шевцовой Любови, 2/30-24(чет), 1-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Байдарский 2-14 (чет), 1-9 (нечет), ул. Круговая 2,6, 3-А,1-3 (нечет), ул. Ласпинская 2,6-40 (чет),44-52 (чет),12-А, 1-41 (нечет),7-А,21-А,37-А,30-Б, ул. Тюкова 40, 49-51 (нечет), 55, 59, ул. Ореховая 2, 6-8 (чет), 1-3 (нечет), 7, 9-11, пер. Батилиманский 2-14 (чет), 1-17 (нечет), пер. Дорожный 2-6 (чет), 1,5-7 (нечет), ул. Кипарисовая 2-8 (чет), 1-5 (нечет), пер Кипарисовый 4-8 (чет),18,26, 3-5 (чет),9, ул. Пушкина 2, 5, 13, ул. Тюкова 60-А,60-Б,46,50-52(чет),56,60, 57,61-В,63-А,65-77(нечет),77-А, пер. Форосский 6-а,1-8, ул. Культурная 17-А, пер. Западный (дом культуры), ул. КСП «Красный Октябрь» уч.524, ул. КСП «Красный Октябрь» 690,657,705.

Максимова дача: (СТ «Сатурн», СНТ «УНР-64», СТ «Восход», СТ «РМЗ», СТ «Скрепер», ТСН «Швейная фабрика», ТСН СНТ «Бутон»), ул. Каштановая 10,18-20(чет), ул. Архитектора Баглея 32-36 (чет), 3,9-11 (нечет), ул. Художник Озерникова 40,50-52 (чет), ул. Станислава Чижа 61,65, Делегардова балка (ОК СТ «Движенец»).

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ИСТОЧНИК KP.RU