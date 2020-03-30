30 Март 2020 2020-03-30T10:50:18+03:00

Это связано с недостоверной информацией о том, что эти средства помогают при профилактике и лечении коронавируса

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В крымских аптеках возник дефицит парацетамола и хлоргексидина. Об этом сообщил руководитель крымского органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу Севастополь Василий Климов.

- В аптеках возник дефицит такого лекарства, как парацетамол. Это связано, видимо, с тем, что в соцсетях распространяют информацию о якобы эффективности этого средства от коронавируса. Заявляю для всех: это средство неэффективно, - отметил Василий Климов.

Кроме того, по его словам, в аптеках пропало такое антибактериальное средство, как хлоргексидин.

- Отмечу, что обработка поверхностей хлоргексидином не помогает. Он эффективен только лишь в антисептиках, куда, в том числе, добавляют различного рода спирты. Прием внутрь категорически воспрещен. Основное средство, которое препятствует распространению коронавируса - это собственный иммунитет, - заключил Василий Климов.

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ИСТОЧНИК KP.RU