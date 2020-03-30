2020-03-30T12:08:38+03:00
Общество

Обработала от коронавируса: Жительница Москвы сожгла купюры в микроволновке

Пользователи соцсетей посмеялись над москвичкой
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Жительница Москвы решила весьма необычным способом побороться с коронавирусом. Она положила денежные купюры на общую сумму 65 тысяч рублей в микроволновку.

Однако купюры сгорели. Дело в том, что одним из способов защиты денег является металлизированная полоска. Она и спровоцировала подобный эффект.

Пользователи соцсетей посмеялись над москвичкой и предложили ей в следующий раз гладить деньги утюгом. Некоторые предприимчивые комментаторы посоветовали отдать купюры им на «хранение». Другие же советуют почитать во время карантина познавательную литературу. К примеру, руководство по использованию микроволновки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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