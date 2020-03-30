Глава Крыма будет еженедельно сдавать анализы на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T12:13:24+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов будет еженедельно проходить тестирование на коронавирус. В ближайшие два дня обследование на Covid-19 предстоит всем членам оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Республике Крым.

- Сегодня с членами штаба мы договорились – за два дня мы сдаем все анализы на коронавирус. Это по 10 человек в день, - указал Аксенов. - И раз в неделю эти анализы сдаем, чтобы обезопасить, в том числе, сотрудников, работающих в штабе.

Руководитель региона напомнил, сегодня «основное орудие труда» - это телефон и призвал все вопросы решать с помощью телефонной связи.

По состоянию на утро 30 марта количество подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом в Крыму не изменилось и составляет 15 человек. Из них в Евпаторийской городской инфекционной больнице находится 1 человек, Ялтинской — 6 больных, Алуштинской городской больнице — 3, Сакской городской больнице – 4 и в Симферопольской инфекционной больнице – 1. За сутки под медицинское наблюдение взяты 253 человека. На дому под наблюдением 2 801 человек, в стационарах – 62 человека. На изоляции в обсерваторе Евпатории находятся 10 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU