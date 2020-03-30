Жителей Крыма будут просить оставаться дома через громкоговорители
Жителей Крыма будут призывать оставаться дома с помощью системы оповещения населения.
Согласно поручению главы Крыма Сергея Аксенова, за запуском системы оповещения будут следить все главы районов республики.
- Надо распространить на Симферополь и другие города, где у нас есть радиоточки, с определенной частотой, - уточнил Аксенов.
По информации главы правительства РК Юрия Гоцанюка, для этих целей систему оповещения уже начали использовать в Евпатории, Ялте, Судаке и Феодосии.
Напомним, что на утро 30 марта в Крыму зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Еще 5 заразившихся зарегистрировано в Севастополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU