Жителей Крыма будут просить оставаться дома через громкоговорители

30 Март 2020 2020-03-30T12:35:34+03:00

Граждан просят не выходить на улицу. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Системы оповещения уже включены в некоторых городах

Изменить размер текста: A A

Жителей Крыма будут призывать оставаться дома с помощью системы оповещения населения.

Согласно поручению главы Крыма Сергея Аксенова, за запуском системы оповещения будут следить все главы районов республики.

- Надо распространить на Симферополь и другие города, где у нас есть радиоточки, с определенной частотой, - уточнил Аксенов.

По информации главы правительства РК Юрия Гоцанюка, для этих целей систему оповещения уже начали использовать в Евпатории, Ялте, Судаке и Феодосии.

Напомним, что на утро 30 марта в Крыму зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Еще 5 заразившихся зарегистрировано в Севастополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU