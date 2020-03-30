Win mobile на время нерабочей недели дарит абонентам интернет без ограничений трафика

30 Март 2020 2020-03-30T13:19:50+03:00

С 30 марта по 5 апреля абоненты компании будут пользоваться интернетом без ограничений объема трафика на всех тарифных планах

Изменить размер текста: A A

Впереди нас ждет нерабочая неделя, провести которую на свежем воздухе с друзьями или в путешествиях, к сожалению, не получится. #Будьдома – сейчас главные слова для каждого человека.

Но оставаясь дома, совершенно не обязательно отказываться от общения с людьми – мобильный телефон сейчас стал самым важным гаджетом для каждого человека, нитью, связывающей нас с родными и близкими. Можно бесконечно общаться по видеосвязи с родителями, болтать с друзьями в социальных сетях или переписываться в мессенджерах.

А можно посвятить свободное время самообразованию, сходить на экскурсию в музей или посмотреть оперу, ведь сейчас это можно сделать не выходя из дома.

Чтобы мир возможностей был максимально открытым, компания Win mobile предоставляет бесплатный доступ в интернет для всех своих абонентов с 30 марта по 5 апреля с опцией «Открытый мир».

- Способы подключения: в личном кабинете на сайте www.mobile-win.ru, с помощью USSD-запроса *857# кнопка вызова или через обращение в контактный центр по телефону 0545 (звонок бесплатный). Напоминаем, что для абонентов тарифного плана «ПроСто» безлимитный интернет уже входит в пакет услуг! Общайтесь, учитесь, отдыхайте с интернетом от Win mobile и берегите себя! - добавили в мобильной компании.

При этом оператор напоминает, что скорость интернета зависит от загрузки сети базовых станций в районе, где находится абонент. Кроме того, опция недоступна на тарифных планах для корпоративных клиентов.

* На правах рекламы