2020-03-30T13:47:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией?

Так ли это, ответила представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович
Никита ПОЛЬКО
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Некоторые граждане считают, что у них иммунитет.Некоторые граждане считают, что у них иммунитет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Многие россияне еще несколько месяцев назад переболели тяжелыми ОРВИ: держалась высокая температура, была слабость, головная боль, кашель. Все это очень похоже на то, как теперь описывают симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

В этой связи, некоторые считают, что вирус их Уханя в считанные дни мог добраться до России и в теории, мы могли переболеть коронавирусом в не слишком тяжелой форме. Это дает надежду, что у многих из нас - иммунитет.

Но эпидемиологи и вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии, пишет kp.ru.

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине, - заявила представитель российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович во время видео-форума «Следующие 20 лет «Коронавирус».

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - объясняет специалист.

По ее словам, сейчас нужно оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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