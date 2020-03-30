2020-03-30T13:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции хотят ввести по всей стране. Штрафы для нарушителей уже одобрены

Такие жесткие меры премьер Мишустин назвал обоснованными
Никита ПОЛЬКО
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Граждане должны оставаться дома.Граждане должны оставаться дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Руководители регионов должны проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области, заявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, власти делают все, чтобы нерабочую неделю россияне провели комфортно в режиме самоизоляции, пишет kp.ru.

Он напомнил, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме.

Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

По словам премьера, главное - не снижать темп в борьбе с распространением коронавируса. Основной задачей правительства Мишустин назвал работу на опережение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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