2020-03-30T14:05:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020: Выявлено еще больше 300 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года за сутки увеличилось до 1836
Никита ПОЛЬКО
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Больше всего заболевших - в Москве.Больше всего заболевших - в Москве.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Такие данные опубликовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

Таким образом, общее число пациентов с опасным диагнозом увеличилось до 1836 человек. На данный момент известно о 9 погибших.

Больше всего заболевших - в столице. Только за сутки диагноз подтвердился у 212 человек.

На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми - за сутки 15 человек.

За сутки из больниц выписали еще одного заболевшего коронавирусом, общее число излечившихся достигло 66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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