В Крыму начали производство защитных масок и дезинфицирующих средств
Три предприятия легкой промышленности Крыма занялись пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.
Это предприятия «Квартет», «Арттекс Крым», производственно-сервисное предприятие «Осень», сообщает пресс-служба Министерства промышленности Республики Крым.
Присоединятся к пошиву масок швейная фабрика Арден, Керченская швейная фабрика и ИП Ипполитова Ирина Михайловна. Они готовы осуществлять пошив в объеме до 700 единиц изделий, уточнили в пресс-службе.
Также в Крыму предприятиями парфюмерной промышленности прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. В этом задействованы комбинат «Крымская роза» и Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод.
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ИСТОЧНИК KP.RU