В Крыму начали производство защитных масок и дезинфицирующих средств

30 Март 2020 2020-03-30T14:30:42+03:00

Пошивом масок теперь занимаются в театрах и тюрьмах. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Три предприятия легкой промышленности Крыма занялись пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.

Это предприятия «Квартет», «Арттекс Крым», производственно-сервисное предприятие «Осень», сообщает пресс-служба Министерства промышленности Республики Крым.

Присоединятся к пошиву масок швейная фабрика Арден, Керченская швейная фабрика и ИП Ипполитова Ирина Михайловна. Они готовы осуществлять пошив в объеме до 700 единиц изделий, уточнили в пресс-службе.

Также в Крыму предприятиями парфюмерной промышленности прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. В этом задействованы комбинат «Крымская роза» и Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU