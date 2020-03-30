2020-03-30T14:30:42+03:00
Общество

В Крыму начали производство защитных масок и дезинфицирующих средств

Решение принято в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Пошивом масок теперь занимаются в театрах и тюрьмах.Пошивом масок теперь занимаются в театрах и тюрьмах.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Три предприятия легкой промышленности Крыма занялись пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.

Это предприятия «Квартет», «Арттекс Крым», производственно-сервисное предприятие «Осень», сообщает пресс-служба Министерства промышленности Республики Крым.

Присоединятся к пошиву масок швейная фабрика Арден, Керченская швейная фабрика и ИП Ипполитова Ирина Михайловна. Они готовы осуществлять пошив в объеме до 700 единиц изделий, уточнили в пресс-службе.

Также в Крыму предприятиями парфюмерной промышленности прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. В этом задействованы комбинат «Крымская роза» и Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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