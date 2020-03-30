2020-03-30T14:34:25+03:00
Происшествия

В Крыму нашли молоко с остатками лекарственных препаратов

Предприятие из Краснодарского края поставляло на полуостров молоко с нарушениями техрегламента
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Предприятие оштрафовано на 700 тысяч рублей.Предприятие оштрафовано на 700 тысяч рублей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Феодосии обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управления Россельхознадзора, некачественный продукт был обнаружен на одном из городских предприятий, которое занимается торговлей пищевыми продуктами.

Отборы проб молока были произведены в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Пробы были исследованы в ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.

Материалы административного дела были направлены в суд. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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