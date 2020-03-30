В Крыму нашли молоко с остатками лекарственных препаратов

30 Март 2020 2020-03-30T14:34:25+03:00

Предприятие оштрафовано на 700 тысяч рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Предприятие из Краснодарского края поставляло на полуостров молоко с нарушениями техрегламента

Изменить размер текста: A A

В Феодосии обнаружено молоко питьевое «Милушка» производства ООО «Советский молочный завод» (Краснодарский край), в котором присутствовали остатки препаратов сульфамидной группы.

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управления Россельхознадзора, некачественный продукт был обнаружен на одном из городских предприятий, которое занимается торговлей пищевыми продуктами.

Отборы проб молока были произведены в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Пробы были исследованы в ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Употребление такой продукции вызывает устойчивость к антимикробным препаратам и может стать причиной аллергии и симптомов отравления.

Материалы административного дела были направлены в суд. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) с назначением наказания виде штрафа в размере 700 000 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU