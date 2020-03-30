«Крымэнерго» прекращает плановые отключения электроэнергии
ГУП «Крымэнерго» отменило все плановые работы. Выезд бригад осуществляется только по заявкам потребителей, аварийные работы и по техприсоединению.
На самоизоляции находятся 70% персонала. С учетом того, что «Крымэнерго» относится к предприятиям жизнеобеспечения, технические службы продолжают работать круглосуточно. Также на рабочих местах операторы «горячей линии» 8 800 511 0007.
Под особым контролем электроснабжение всех социально значимых объектов. Информацию об аварии можно направить на номер +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пени и штрафы за просроченные коммунальные платежи во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля применять не будут. Кроме того, в течение нерабочей недели отменены и все плановые работы на сетях, как и работы по отключению от снабжения должников за свет, газ или воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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