2020-03-30T14:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Крымэнерго» прекращает плановые отключения электроэнергии

Выезды только на аварии и поддержку объектов жизнеобеспечения граждан
Анна КИРИЕНКО
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Энергетики не будут вести плановые отклбчения электроэрении в нерабочую неделюЭнергетики не будут вести плановые отклбчения электроэрении в нерабочую неделюФото: Анна КИРИЕНКО
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ГУП «Крымэнерго» отменило все плановые работы. Выезд бригад осуществляется только по заявкам потребителей, аварийные работы и по техприсоединению.

На самоизоляции находятся 70% персонала. С учетом того, что «Крымэнерго» относится к предприятиям жизнеобеспечения, технические службы продолжают работать круглосуточно. Также на рабочих местах операторы «горячей линии» 8 800 511 0007.

Под особым контролем электроснабжение всех социально значимых объектов. Информацию об аварии можно направить на номер +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пени и штрафы за просроченные коммунальные платежи во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля применять не будут. Кроме того, в течение нерабочей недели отменены и все плановые работы на сетях, как и работы по отключению от снабжения должников за свет, газ или воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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