Будут ли крупные ТЦ Симферополя делать скидки арендаторам из-за нерабочей недели

30 Март 2020 2020-03-30T17:28:54+03:00

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В Симферополе пустуют все крупные торговые центры: из-за особого режима, введенного для профилактики коронавируса, в ТРЦ работают только продуктовые супермаркеты, аптеки, магазины хозтоваров и товаров для животных. Все остальные торговые точки - закрыты, равно как и все развлекательные заведения (боулинг, кинотеатры) и общепит.

Предприниматели волнуются, как они смогут выплатить аренду без прибыли. Руководители ТРЦ подумывают о введении скидок, но пока окончательного решения не приняли.

- Пока что никаких распоряжений не было. От арендаторов массово заявлений не поступало, - поделились с КП-Крым в администрации ТЦ «Меганом».

В ТРЦ «Центрум» решили рассмотреть все заявления от арендаторов по поводу оплаты после недельных «каникул».

- Все соразмерно: во время карантина, когда не проводится никакой коммерческой деятельности, арендная ставка может быть одна, а в последующие дни – другая. Поэтому мы будем принимать решения уже после того, как закончится это все. Никаких штрафных санкций, предусмотренных договором за неуплату арендной платы, не будет. Естественно, мы своих арендаторов поддержим, - рассказали КП-Крым в пресс-службе ТЦ Центрум.

Напомним, в Крыму с 28 марта по 5 апреля - нерабочая неделя. Что закрыто и что работает в это время, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU