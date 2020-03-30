2020-03-30T18:48:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Севастопольцев убеждают, что анализ на коронавирус всем подряд делать не нужно

Решение о проведении теста принимает только лечащий врач
Анастасия ЖУКОВА
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Анализы на коронавирус становятся востребованными. Вот только нужны они далеко не всемАнализы на коронавирус становятся востребованными. Вот только нужны они далеко не всемФото: Архив "КП"
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Севастопольцев призвали не требовать анализ на коронавирус в лабораториях и поликлиниках. Необходимость такого теста определяет только лечащий врач.

Как отметил вице-губернатор города-героя Александр Кулагин, любые сомнения может разрешить только квалифицированный доктор, которого следует вызвать на дом. Именно врач по состоянию каждого пациента решает, какие тесты нужно сдавать.

- Если врач посчитает необходимым, то, безусловно, такой анализ будет оперативно проведен, - цитирует Кулагина ForPost.

Ни одна частная лаборатория в Севастополе такие тесты всем желающим не делает, пробы берут только в инфекционной больнице и в Роспотребнадзоре.

За консультацией можно обратиться на горячую линию по профилактике и лечению коронавируса +7 (8692) 41-77-07.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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