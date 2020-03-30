Севастопольцев убеждают, что анализ на коронавирус всем подряд делать не нужно
Севастопольцев призвали не требовать анализ на коронавирус в лабораториях и поликлиниках. Необходимость такого теста определяет только лечащий врач.
Как отметил вице-губернатор города-героя Александр Кулагин, любые сомнения может разрешить только квалифицированный доктор, которого следует вызвать на дом. Именно врач по состоянию каждого пациента решает, какие тесты нужно сдавать.
- Если врач посчитает необходимым, то, безусловно, такой анализ будет оперативно проведен, - цитирует Кулагина ForPost.
Ни одна частная лаборатория в Севастополе такие тесты всем желающим не делает, пробы берут только в инфекционной больнице и в Роспотребнадзоре.
За консультацией можно обратиться на горячую линию по профилактике и лечению коронавируса +7 (8692) 41-77-07.
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ИСТОЧНИК KP.RU