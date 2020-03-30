Проверка больниц и контроль над ценами: Что Путин поручил сделать в регионах

30 Март 2020 2020-03-30T19:01:46+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни нужно завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медучреждений принимать новых больных коронавирусной инфекцией. Об этом президент сообщил во время совещания с полпредами, передает kp.ru.

- Все должно быть еще раз сведено в единую базу данных. Нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Также прошу провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом, - отметил президент.

Также Владимир Путин поручил полпредам подключить к работе с больными врачей других специальностей, а еще преподавателей и ординаторов, если потребуется. Особое внимание президент сказал уделить группам старшего поколения, которые находятся в группе риска по коронавирусу.

Помимо этого, Путин назвал «преступной халатностью» действия местных властей, которые «закрывают глаза» на работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей.

Президент поручил также отслеживать запасы товаров первой жизненной необходимости в регионах и контролировать цены на них.

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ИСТОЧНИК KP.RU