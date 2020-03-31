2020-03-31T06:45:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 31 марта: дождик и тепло до +16

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове небо в тучках и облаках.На полуострове небо в тучках и облаках.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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31 марта, во вторник на Крымском полуострове вполне комфортный день, но провести его нужно дома, чтобы избежать распространения коронавируса.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Вечером слабый дождь. Ветер северный 7-12м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер утром и днем северо-западный, северный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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