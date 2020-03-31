Крымские коты обожают позировать на камеру: 10 красивых фото Мурок и Барсиков из Гурзуфа

31 Март 2020 2020-03-31T08:44:54+03:00

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У мурлык на Крымском полуострове особый статус.

Сразу видно, что в роде есть пантеры. Фото: Алекс Кедми

Им даже памятник ставят, вспомним, к примеру Балаклаву.

Рыжий и конопатый. Фото: Алекс Кедми

Да и лучше места для котосессии, чем Южный берег Крыма не придумать: хвостатых здесь много и все они охотно позируют.

Кокетка. Фото: Алекс Кедми

- Найти моделей для съемки не составила труда. Просто взял фотоаппарат и прогулялся по Гурзуфу, - рассказал КП-Крым Алекс Кедми, талантливый фотограф из Гурзуфа. – Да и март, как известно – это самый кошачий месяц в году.

Спокойствие и дзен. Фото: Алекс Кедми

Большая часть героев фотосессии – это бродячие коты, которые несмотря на некую уличную неухоженность обладают тем же чарующим шармом, что и домашние их соплеменники.

Полный релакс. Фото: Алекс Кедми

По снимкам видно, что коты родня тиграм, пумам и леопардам.

Мадемуазель. Фото: Алекс Кедми

Охотник и хищник. Фото: Алекс Кедми

Жизнь, как тельняшка: полоски чередуются. Фото: Алекс Кедми

Трехцветная - к счастью и удаче. Фото: Алекс Кедми

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ИСТОЧНИК KP.RU