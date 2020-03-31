Крымские коты обожают позировать на камеру: 10 красивых фото Мурок и Барсиков из Гурзуфа
У мурлык на Крымском полуострове особый статус.
Сразу видно, что в роде есть пантеры. Фото: Алекс Кедми
Им даже памятник ставят, вспомним, к примеру Балаклаву.
Рыжий и конопатый. Фото: Алекс Кедми
Да и лучше места для котосессии, чем Южный берег Крыма не придумать: хвостатых здесь много и все они охотно позируют.
Кокетка. Фото: Алекс Кедми
- Найти моделей для съемки не составила труда. Просто взял фотоаппарат и прогулялся по Гурзуфу, - рассказал КП-Крым Алекс Кедми, талантливый фотограф из Гурзуфа. – Да и март, как известно – это самый кошачий месяц в году.
Спокойствие и дзен. Фото: Алекс Кедми
Большая часть героев фотосессии – это бродячие коты, которые несмотря на некую уличную неухоженность обладают тем же чарующим шармом, что и домашние их соплеменники.
Полный релакс. Фото: Алекс Кедми
По снимкам видно, что коты родня тиграм, пумам и леопардам.
Мадемуазель. Фото: Алекс Кедми
Охотник и хищник. Фото: Алекс Кедми
Жизнь, как тельняшка: полоски чередуются. Фото: Алекс Кедми
Трехцветная - к счастью и удаче. Фото: Алекс Кедми
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU