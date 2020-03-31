В Крыму за браконьерство задержали бригаду рыбаков

31 Март 2020 2020-03-31T08:56:01+03:00

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Сотрудники Погрануправления ФСБ по РК задержали браконьеров в Каркинитском заливе. На их судне нашли запрещенную к улову добычу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, группа рыболовов из поселка Черноморское занималась нелегальным промыслом камбалы-калкан. При осмотре их судна сотрудники изъяли несколько метров сетей и незаконный улов.

Тридцативосьмилетнему бригадиру, жителю села Оленевка Черноморского района, за браконьерство грозит крупный штраф. Кроме того, у него конфискуют орудия лова.

Всего пограничники с начала года оштрафовали уже 150 браконьеров на сумму 1,5 миллиона рублей. А предотвращенный ущерб водным ресурсам составил более 5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU