Более 30 крымчан, контактировавших с новым зараженным, отправили на самоизоляцию
Сотрудники Роспотребнадзора определили круг лиц, с которыми контактировал крымчанин, заразившийся коронавирусом.
Напомним, новый случай заболевания - второй контактный на полуострове. Из 16 человек, выявленных на сегодняшний день, 14 побывали за границей и заразились там. Один из них решил не соблюдать карантин и сходил на осмотр в частную клинику, передав инфекцию врачу, а от медика в свою очередь заразился один из членов его семьи.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по каждому случаю, определяя круг контактных лиц, которым необходимо тоже соблюдать карантин на случай инфицирования.
- Установлен круг контактных лиц, это 34 человека. Им всем вручили постановление о временной изоляции, направили информацию в медучреждения об организации медицинского наблюдения, - сообщил на заседании оперативного штаба замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Как сообщалось, полиция завела уголовное дело за нарушение карантина в отношении крымчанина, ставшего источником заражения медика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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