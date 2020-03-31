2020-03-31T10:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 30 крымчан, контактировавших с новым зараженным, отправили на самоизоляцию

В Республике Крым выявили новый случай заражения коронавирусом
Анастасия ЖУКОВА
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Всех, кто контактировал с зараженным, проверят на коронавирусВсех, кто контактировал с зараженным, проверят на коронавирусФото: "КП" Архив
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Сотрудники Роспотребнадзора определили круг лиц, с которыми контактировал крымчанин, заразившийся коронавирусом.

Напомним, новый случай заболевания - второй контактный на полуострове. Из 16 человек, выявленных на сегодняшний день, 14 побывали за границей и заразились там. Один из них решил не соблюдать карантин и сходил на осмотр в частную клинику, передав инфекцию врачу, а от медика в свою очередь заразился один из членов его семьи.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по каждому случаю, определяя круг контактных лиц, которым необходимо тоже соблюдать карантин на случай инфицирования.

- Установлен круг контактных лиц, это 34 человека. Им всем вручили постановление о временной изоляции, направили информацию в медучреждения об организации медицинского наблюдения, - сообщил на заседании оперативного штаба замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Как сообщалось, полиция завела уголовное дело за нарушение карантина в отношении крымчанина, ставшего источником заражения медика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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