Водитель керченского автобуса предстанет перед судом за смерть пассажиров

31 Март 2020 2020-03-31T12:56:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении жителя Керчи утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, который выполнял перевозку пассажиров на пригородном маршруте и съехал в кювет. Так, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести, еще двое скончались от полученных травм.

По версии следствия, обвиняемый был водителем пассажирского автобуса по маршруту село Яковенково - Керчь. 19 апреля 2019 года он сел за руль технически неисправного автобуса, у которого отказала тормозная система. Транспорт пересек встречную полосу и съехал в кювет.

Прокуратурой Республики Крым утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Керчи по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного жвижения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, утверждено обвинительное заключение против мастера предприятия по ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU