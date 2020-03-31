2020-03-31T12:56:28+03:00
Общество

Водитель керченского автобуса предстанет перед судом за смерть пассажиров

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В отношении жителя Керчи утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, который выполнял перевозку пассажиров на пригородном маршруте и съехал в кювет. Так, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести, еще двое скончались от полученных травм.

По версии следствия, обвиняемый был водителем пассажирского автобуса по маршруту село Яковенково - Керчь. 19 апреля 2019 года он сел за руль технически неисправного автобуса, у которого отказала тормозная система. Транспорт пересек встречную полосу и съехал в кювет.

Прокуратурой Республики Крым утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Керчи по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного жвижения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, утверждено обвинительное заключение против мастера предприятия по ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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