Ошибочка вышла: Джиган и Самойлова не продают свой особняк за 200 миллионов
Когда на сайте агентства по продаже недвижимости появилось объявление о продаже трехэтажного особняка в Подмосковье, который принадлежит Джигану и Оксане Самойловой, в сети заговорили о разводе пары. Но, как оказалось, продавать его пара не собирается.
- Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми, - рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье. - Объявление появилось на сайте посредника по ошибке - видимо, они не отслеживают актуальность информации.
В трехэтажных хоромах площадью 750 квадратных метров - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр.
На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров.
Джиган с женой купили его за 199 миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU