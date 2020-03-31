2020-03-31T10:28:07+03:00
Общество

Ошибочка вышла: Джиган и Самойлова не продают свой особняк за 200 миллионов

Объявление о продаже оказалось фейком [эксклюзив kp.ru]
Никита ПОЛЬКО
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Свой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом году. Фото: InstagramСвой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом году. Фото: Instagram
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Когда на сайте агентства по продаже недвижимости появилось объявление о продаже трехэтажного особняка в Подмосковье, который принадлежит Джигану и Оксане Самойловой, в сети заговорили о разводе пары. Но, как оказалось, продавать его пара не собирается.

- Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми, - рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье. - Объявление появилось на сайте посредника по ошибке - видимо, они не отслеживают актуальность информации.

В трехэтажных хоромах площадью 750 квадратных метров - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр.

На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров.

Джиган с женой купили его за 199 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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