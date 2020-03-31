2020-03-31T10:34:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Все члены штаба по борьбе с коронавирусом в Крыму оказались здоровы

Сергей Аксенов пообещал каждый день проверять чиновников на COVID-19
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Аксенов поздравил членов штаба с отрицательным результатом. Фото: Пресс-служба Главы РК.Аксенов поздравил членов штаба с отрицательным результатом. Фото: Пресс-служба Главы РК.
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Все члены оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым здоровы. Результаты тестов показали отрицательные результаты.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 31 марта на очередном заседании оперативного штаба заявил, что все члены штаба накануне прошли тесты на выявление COVID-19.

Результаты тестов всех членов штаба дали отрицательный результат.

- Все здоровы, - сказал Аксенов. По его словам, работа предполагает выезды на места для контроля ситуации, в связи с этим члены штаба будут еженедельно проходить проверку.

Напомним, на утро 31 марта в Крыму зарегистрировано 16 случаев заражением коронавирусом. Еще 5 случаев подтверждено в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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