Все члены штаба по борьбе с коронавирусом в Крыму оказались здоровы

31 Март 2020 2020-03-31T10:34:57+03:00

Сергей Аксенов пообещал каждый день проверять чиновников на COVID-19

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Все члены оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым здоровы. Результаты тестов показали отрицательные результаты.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 31 марта на очередном заседании оперативного штаба заявил, что все члены штаба накануне прошли тесты на выявление COVID-19.

Результаты тестов всех членов штаба дали отрицательный результат.

- Все здоровы, - сказал Аксенов. По его словам, работа предполагает выезды на места для контроля ситуации, в связи с этим члены штаба будут еженедельно проходить проверку.

Напомним, на утро 31 марта в Крыму зарегистрировано 16 случаев заражением коронавирусом. Еще 5 случаев подтверждено в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU