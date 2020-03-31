За сутки на границе Крыма с Украиной уменьшился пассажиропоток
На границе Крыма с Украиной снова сократился пассажиропоток.
- Пассажирский поток у нас абсолютно уменьшился: 96 человек за сутки. На въезд - 39 человек, на выезд - 57. Видимо, возвращаются назад россияне, которые находились за рубежом, - сообщил начальник Погрануправления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич.
Напомним, въезд иностранцев в Крым был ограничен 18 марта. 23 марта пассажиропоток в пунктах пропуска на границе с Украиной сократился почти в 20 раз.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»