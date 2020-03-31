За сутки на границе Крыма с Украиной уменьшился пассажиропоток

31 Март 2020 2020-03-31T10:57:35+03:00

Границу пересекли 96 человек за сутки

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На границе Крыма с Украиной снова сократился пассажиропоток.

- Пассажирский поток у нас абсолютно уменьшился: 96 человек за сутки. На въезд - 39 человек, на выезд - 57. Видимо, возвращаются назад россияне, которые находились за рубежом, - сообщил начальник Погрануправления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич.

Напомним, въезд иностранцев в Крым был ограничен 18 марта. 23 марта пассажиропоток в пунктах пропуска на границе с Украиной сократился почти в 20 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU