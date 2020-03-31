Аксенов призвал сообщать о предприятиях, незаконно работающих в карантин

31 Март 2020 2020-03-31T13:06:58+03:00

Разрешена деятельность только тех, кто трудится на стратегических направлениях. Фото: Facebook Сергея Аксенова

Информацию будут передавать в прокуратуру и Роспотребнадзор

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сообщать о тех предприятиях, которые незаконно работают в карантин. После этого информацию будут передавать в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Он подчеркнул, что разрешение на работу получили только те организации, которые перечислены в Указе президента Российской Федерации. То есть это те, которые трудятся на стратегических направления.

Но и на них проверят сотрудников, которые занимаются бумажной работой, и отправят людей по домам.

Глава еще раз призвал жителей и руководителей предприятий соблюдать режим.

- Ситуация достаточно напряженная и опасная, - подчеркнул Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU