«Нос еврейский, глаза монгольские»: Божена Рынска показала новорожденную дочь

31 Март 2020 2020-03-31T10:58:08+03:00

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В первых числах марта Божена Рынска стала мамой маленькой Женечки от умершего мужа Игоря Малашенко. Дочку светской обозревательнице родила суррогатная мать, пишет kp.ru.

Дочь стала главным козырем в борьбе за имущество покойного медиаменеджера. Цена вопроса - 3,2 миллиона долларов.

- Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские, - поделилась эмоциями от встречи с дочерью Рынска.

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ИСТОЧНИК KP.RU