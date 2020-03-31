Это не каникулы: Инфекционист Крыма рассказала, чем опасны выезды на природу во время карантина
Главный инфекционист Крыма Татьяна Одинец рассказала, чем опасные выезды на природу во время эпидемии коронавируса. Ведь, по ее словам, некоторые жители воспринимают карантин как отпуск и каникулы, выезжают погулять на природу.
Но это может привести к инфицированию, ведь организм может переохладиться. А это послужит поводом для понижения иммунитета.
- Во время таких выездов увеличивается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Когда вирус попадает в организм, он начинает размножаться, выделяя токсичные продукты жизнедеятельности. Они разрушают ткани респираторного тракта с последующей активацией бактериального компонент Это и способствует развитию тяжелой пневмонии, - пояснила Одинец.
Инфекционист также порекомендовала ежедневно проводить дома влажную уборку и организовать режим проветривания. А тем, у кого нет противопоказаний, каждый день выпивать не менее двух литров воды.
Одинец пояснила, что вирус может пробыть в человеческом организме на протяжении месяца.
- Новая коронавирусная инфекция устойчива в окружающей среде и может сохраняться в организме длительное время. Высокой концентрации в организме достигает к 3-5 дню, - дополнила врач.
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ИСТОЧНИК KP.RU