2020-03-31T13:06:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Это не каникулы: Инфекционист Крыма рассказала, чем опасны выезды на природу во время карантина

К сожалению, многие жители пренебрегают советами и рекомендациями врачей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Вирус может жить в организме человека целый месяцВирус может жить в организме человека целый месяцФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный инфекционист Крыма Татьяна Одинец рассказала, чем опасные выезды на природу во время эпидемии коронавируса. Ведь, по ее словам, некоторые жители воспринимают карантин как отпуск и каникулы, выезжают погулять на природу.

Но это может привести к инфицированию, ведь организм может переохладиться. А это послужит поводом для понижения иммунитета.

- Во время таких выездов увеличивается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Когда вирус попадает в организм, он начинает размножаться, выделяя токсичные продукты жизнедеятельности. Они разрушают ткани респираторного тракта с последующей активацией бактериального компонент Это и способствует развитию тяжелой пневмонии, - пояснила Одинец.

Инфекционист также порекомендовала ежедневно проводить дома влажную уборку и организовать режим проветривания. А тем, у кого нет противопоказаний, каждый день выпивать не менее двух литров воды.

Одинец пояснила, что вирус может пробыть в человеческом организме на протяжении месяца.

- Новая коронавирусная инфекция устойчива в окружающей среде и может сохраняться в организме длительное время. Высокой концентрации в организме достигает к 3-5 дню, - дополнила врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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