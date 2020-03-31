Количество обращений на «горячую» линию Минздрава выросло на треть

31 Март 2020 2020-03-31T11:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки количество обращений на «горячую» линию Минздрава Крыма выросло на треть. Гражданам не хватает информации о собственных действиях в режиме самоизоляции.

- Всего поступило 300 звонков,- сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский. - Основной вопрос - это режим самоизоляции, люди интересуются, что им делать и как соблюдать дезрежим.

По состоянию на 31 марта в Республике Крым зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 2832 человека (за все время 3 423). Из них на домашней изоляции находятся 2758 человек (за все время 3027), госпитализированы в стационар с признаками заболевания – 64 (за все время 97). На изоляции в обсерваторе Евпатории находятся 10 человек (из них 3 ребенка).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU