Из стационара выписали 5 крымчан, наблюдавшихся по подозрению на коронавирус
В Крыму выписали из стационара 5 человек, находившихся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
При этом в инфекционных отделениях крымских больниц (Евпатория, Ялта, Саки, Симферополь) по-прежнему лежат 64 человека, двое из них поступили за последние сутки.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский, всего под медицинским наблюдением находятся 2832 крымчанина, большинство из них - на дому, в режиме самоизоляции.
- С начала периода снят с динамического наблюдения 461 человек, поступили отрицательные анализы, - рассказал Лясковский.
В обсерваторе наблюдаются 10 человек, из них трое детей. Большинство - туристы, вернувшиеся из Египта.
Как сообщалось, всего в Крыму по состоянию на 31 марта 2020 года зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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