Из стационара выписали 5 крымчан, наблюдавшихся по подозрению на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T11:46:29+03:00

Из стационара выписали 5 человек Фото: Анастасия ЖУКОВА

Всего под наблюдением - почти 3000 человек в регионе

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В Крыму выписали из стационара 5 человек, находившихся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

При этом в инфекционных отделениях крымских больниц (Евпатория, Ялта, Саки, Симферополь) по-прежнему лежат 64 человека, двое из них поступили за последние сутки.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский, всего под медицинским наблюдением находятся 2832 крымчанина, большинство из них - на дому, в режиме самоизоляции.

- С начала периода снят с динамического наблюдения 461 человек, поступили отрицательные анализы, - рассказал Лясковский.

В обсерваторе наблюдаются 10 человек, из них трое детей. Большинство - туристы, вернувшиеся из Египта.

Как сообщалось, всего в Крыму по состоянию на 31 марта 2020 года зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU