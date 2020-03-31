2020-03-31T12:23:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Четверо пьяных парней напали на полицейских в Ялте

Правоохранители сделали им замечание за нарушение режима самоизоляции и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Ялте задержали четверых мужчин под хмелем, которые напали на правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники полиции патрулировали одну из улиц и заметили четверых граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские подошли к мужчинам, показали им служебные удостоверения и представились. Кроме того, правоохранители проинформировали парней о том, что запрещено находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также ходить по улице в период карантина.

Мужчины повели себя агрессивно и не реагировали на замечания. В ответ стали оскорблять полицейских, одного из них ударили. Мужчинам провели процедуру медосвидетельствования, а затем доставили в ОВД.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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