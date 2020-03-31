Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии здоровья певца
Супруга российского исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о состоянии здоровья певца.
Буквально недавно он получил второй отрицательный тест на коронавирус.
В эксклюзивном комментарии kp.ru Проскурякова сообщила, что супруг чувствует себя намного лучше и идет на поправку.
- Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам! - отметила Юлия.
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ИСТОЧНИК KP.RU