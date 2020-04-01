2020-04-01T07:44:39+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 апреля: переменная облачность и тепло до +14

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове не очень солнечный день.На полуострове не очень солнечный день.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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1 апреля, в среду на Крымском полуострове синоптики обещают ощутимый ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +5…+7° - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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