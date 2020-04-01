Джанкойские чиновники покупали сиротам жилье с нарушениями и получили уголовное дело

1 Апр 2020 2020-04-01T10:26:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Должностные лица администрации Джанкойского района попались на махинациях с приобретением жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Прокуратура во время проверки определила, что чиновники купили в поселке Вольное жилое помещение по улице Токарева за счет субвенции из республиканского бюджета, однако стоимость квадратного метра превышает среднюю рыночную. По данным надзорного ведомства, причиненный бюджету ущерб составил более 108 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации (растрата чужого имущества, совершенная лицом, с использованием своего служебного положения).

Если чиновников из администрации признают виновными, то им грозит до 500 тысяч штрафа или даже лишение свободы на срок до шести лет.

- Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле межрайонной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU